Trabalhador cai do segundo andar de casa em construção em Vizela

Um homem de 64 anos ficou em estado grave depois de sofrer um acidente de trabalho na Quinta do Poço Quente, no concelho de Vizela. A vítima foi um trabalhador de construção civil, que estava a laborar na obra, e caiu do 2.º andar para a varanda do 1.º piso da casa que se encontra em construção.A queda de cerca de 2,5 metros aconteceu num local de difícil acesso e, por isso, teve de ser retirado com recurso a uma grua. Os Bombeiros Voluntários de Vizela assistiram a vítima, mas devido aos ferimentos graves, teve de ser transportada para o Hospital de Guimarães.O acidente aconteceu às 15h09.No local esteve ainda a VMER de Guimarães e a GNR de Vizela.