Trabalhador cai em reservatório de 30 metros na Maia

Um trabalhador foi assistido pelos bombeiros após ter sofrido uma queda no interior de um reservatório com produtos químicos e águas residuais com cerca de 30 metros, esta tarde, na Maia.

O alerta para o acidente de trabalho, na rua do Castanhal, na zona de Gemunde, no Castelo da Maia, foi dado às 14h59. A vítima, que estaria a proceder a limpezas no reservatório, foi socorrida por operacionais dos Bombeiros de Moreira da Maia e dos Bombeiros de Pedrouços, não sendo necessário o transporte a uma unidade hospitalar.

A GNR esteve no local.