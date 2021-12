Um trabalhador dinamarquês de 49 anos morreu na manhã deste sábado no estaleiro da Lisnave, em Setúbal, segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional.O alerta foi dado cerca das 09h00, através de funcionários da Lisnave, para um trabalhador que estava a sentir-se mal e com falta de ar. Apesar de terem sido feitos esforços de imediato para tentar reverter a situação, o óbito foi declarado no local.O corpo da vítima foi posteriormente transportado para o Centro Hospitalar de Setúbal.