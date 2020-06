Trabalhador do lixo morre em queda de camião em Lisboa

Um trabalhador dos serviços de recolha de lixo da Câmara de Lisboa morreu esta terça-feira de madrugada, após cair do camião onde seguia em trabalho.





O incidente ocorreu pela 01h30, na rua D. Luís I, em Lisboa. Segundo fonte policial disse ao, o condutor do camião terá efetuado uma curva apertada para entrar nesta artéria, o que levou à queda, ainda por explicar, do funcionário da recolha do lixo.