Trabalhador dos estaleiros de Viana em estado grave após acidente de trabalho

O homem sofreu ferimentos no membro inferior direito e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Por Lusa | 16:13

Um trabalhador de 49 anos, de nacionalidade estrangeira, ficou esta sexta-feira ferido com gravidade na sequência de um acidente de trabalho, nos estaleiros navais da WestSea, em Viana do Castelo, disse à Lusa a proteção civil.

De acordo com a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) o acidente de trabalho ocorreu cerca das 11h24.

A fonte adiantou que o homem sofreu ferimentos no membro inferior direito e foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.



Ao local compareceu uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, Caminha. Contactada pela Lusa fonte daquela corporação referiu que "o trabalhador ficou ferido com gravidade no pé direito, ao ser atingido por uma chapa que caiu".



À Lusa, o diretor da Unidade Local de Saúde DO Alto Minho (ULSAM), Franklim Ramos disse que o trabalhador apresenta uma "lesão complexa no pé e que irá ser submetido a cirurgia".



Fonte da administração da WestSea referiu tratar-se que o "trabalhador, ao serviço de um subempreiteiro, foi atingido no pé por um cavalete".



A mesma fonte adiantou que "a empresa acionou todos os meios de socorro necessários neste tipo de situação".