Trabalhador eletrocutado em betoneira

Homem de 27 anos trabalhava nas obras de remodelação de um supermercado no Samouco, em Alcochete.

Um homem de 27 anos, que trabalhava nas obras de remodelação de um supermercado no Samouco, em Alcochete, sofreu uma paragem cardio-respiratória depois de ser atingido por uma descarga elétrica.



O trabalhador estava a operar uma betoneira quando foi eletrocutado. Dois colegas, de 51 e 60 anos, tentaram ajudá-lo, mas também foram atingidos, embora sem gravidade.



A rápida intervenção do INEM e dos bombeiros permitiu reanimar a vítima, que foi transportada em estado crítico ao hospital de Santa Maria, em Lisboa.



À hora de fecho estava internado com prognóstico reservado.