Trabalhador em estado grave ao sofrer descarga elétrica em estação de Gaia

Um homem de 25 anos sofreu queimaduras muito graves pelo corpo, depois de ter sofrido uma descarga elétrica quando procedia a trabalhos na catenária, na estação das Devesas, em Vila Nova de Gaia.

O alerta foi dado às 11h50 e para o local foram acionados meios dos Sapadores de Vila Nova de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões, assim como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Santo António e a PSP.

A vítima do grave acidente de trabalho foi assistida no local e transportada ao hospital de Gaia com o acompanhamento da VMER.

No local estão 24 operacionais apoiados por 9 viaturas.

A vítima será um trabalhador da CP.