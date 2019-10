Trabalhador em estado grave após cair de andaime em Esposende

Um operário da construção civil, com 43 anos, sofreu ferimentos muito graves, esta manhã de quarta-feira, na sequência de uma queda de seis metros. O homem, residente em Vila Verde, caiu de um andaime, cerca das 11h40, quando trabalhava numa obra particular em marinhas, concelho de Esposende.



A vítima sofreu um traumatismo cráneo-encefálico grave. Foi imobilizado no local e a equipa médica da VMER induziu o coma antes de iniciar o transporte para o Hospital de Braga, onde deu entrada na sala de emergência.