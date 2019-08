Trabalhador ferido com gravidade após acidente de trabalho em Vila do Conde

Um trabalhador sofreu esta sexta-feira ferimentos graves na sequência de um acidente de trabalho com uma grua em Vila do Conde, distrito do Porto, disse à Lusa fonte do INEM.O "ferido grave", um homem de 38 anos, foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, acrescentou a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).De acordo com os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, o trabalhador "caiu de uma grua" na Travessa da Silveira, freguesia de Fajozes.O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 10h00.No local esteve, também, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Vila do Conde e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António, de acordo com o INEM.De acordo com a página da Internet da Proteção Civil, prestaram assistência à vítima oito homens, apoiados por quatro viaturas.