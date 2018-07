Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhador ferido com gravidade em obra de construção civil em Paredes

Homem de 50 anos atingido pela queda parcial de uma fachada.

Por Lusa | 16:13

Um homem de cerca de 50 anos ficou esta segunda-feira ferido com gravidade, em Paredes, ao ser atingido pela queda parcial de uma fachada em obra de construção civil, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Baltar.



Segundo a corporação, a vítima trabalhava na reconstrução de uma moradia em pedra no lugar da Quintã, em Baltar, no concelho de Paredes, tendo sofrido várias fraturas.



O trabalhador foi transportado de ambulância para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel.



A corporação de Baltar foi alertada para o acidente às 13:56.



No local, estiveram nove operacionais dos Bombeiros de Baltar, apoiados por três viaturas.