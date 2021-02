Trabalhador ferido com gravidade em pedreira em Vila Viçosa

Um homem ficou ferido com gravidade esta terça-feira de manhã enquanto trabalhava na pedreira Fonte da Moura, em Vila Viçosa.A vítima foi atingida nas costas por uma roda dentada que terá saltado de uma máquina de corte de pedra com fio diamantado.O alerta foi dado pelas 10h42.O homem, com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos, foi assistido no local por uma vmer do Hospital de Évora.Segundo apurou o, o ferido deverá ser helitransportado.No local estiveram 16 operacionais, apoiados por seis viaturas, entre elas uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas.