Trabalhador ferido nas obras do metro em Vila Nova de Gaia

Um homem, com cerca de 45 anos, ficou ferido com gravidade, esta manhã, após ter caído enquanto trabalhava nas obras de prolongamento da Linha Amarela do metro, que decorrem no novo Parque de Material e Oficinas, em Vila d’Este, Vila Nova de Gaia.

Ao que o CM apurou junto de fonte da Metro do Porto, a vítima sentiu-se mal, acabando por cair. O trabalhador, que bateu com a cabeça, ao que tudo indica, num carril, foi assistido no local pelo INEM e transportado para o hospital Eduardo Santos Silva.

A situação ocorreu cerca das 12h00.

À Lusa, a Metro do Porto apontou que será aberto um processo de averiguações.