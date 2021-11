Trabalhador gravemente ferido em obra em Vila Nova de Gaia

Um homem de 51 anos ficou gravemente ferido num acidente de trabalho na obra da Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado às 11h28 desta segunda-feira. Ao que tudo indica, a vítima terá sido atingida por um varão em ferro na zona do pescoço.Foi assistido no local pelos Bombeiros de Coimbrões e transportado, consciente, para o Hospital de Santos Silva, também em Vila Nova de Gaia, onde já chegou com acompanhamento médico da equipa VMER do Hospital de Pedro Hispano, que se encontrou com a ambulância dos Voluntários na zona da Conforama.