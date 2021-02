Trabalhador morre ao cair em fosso de elevador com 10 metros em Braga

Um homem morreu esta terça-feira num acidente de trabalho em Braga. De acordo com o que oconseguiu apurar, o trabalhador caiu no fosso de um elevador numa altura com cerca de 10 metros de altura na rua de Abraão, em Maximinos, Braga.Ao local do acidente acorreram os bombeiros e o INEM que tentaram manobras de reanimação mas não conseguiram reverter a situação, sendo o óbito declarado no local.O corpo foi transportado para o Instituo Medicina Legal de Braga. O alerta ocorreu cerca das 20h00.