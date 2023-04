Trabalhador morre após cair de um muro em Paredes

Um homem, de 51 anos, morreu na tarde desta quinta-feira na sequência de um acidente de trabalho em Vila Cova de Carros, na freguesia de Baltar, em Paredes. Realizava trabalhos de construção de muro, tendo sofrido uma queda.



O alerta foi dado já depois das 14h20, sendo que os bombeiros foram para o local com dois operacionais. Também foi acionada uma ambulância do INEM. O óbito foi declarado no local da ocorrência e o corpo transportado para a morgue do hospital de Penafiel. A GNR investiga as circunstâncias deste acidente.