Um trabalhador morreu esta quarta-feira numa pedreira, em Vila Viçosa. A vítima foi atingida por uma pedra.



O acidente de trabalho ocorreu por volta do meio-dia. No local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa, da GNR e do INEM, num total de 10 operacionais e cinco veículos.

