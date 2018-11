Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhador morre eletrocutado em estação ferroviária de Famalicão

Homem estaria a fazer operações de manutenção durante a noite.

Por Lusa | 11:34

Um homem morreu eletrocutado, na noite desta quinta-feira, na estação de caminho de ferro de Lousado, em Famalicão, quando alegadamente procedia a trabalhos de manutenção, disse fonte da Cruz Vermelha de Ribeirão.



Segundo a fonte, o homem, de 44 anos, foi encontrado já em paragem cardiorrespiratória, tendo sido infrutíferas as manobras de reanimação.



O óbito foi declarado no local, onde esteve também uma viatura médica de reanimação e emergência.



O corpo foi removido, pelas 02h45, para a morgue do Hospital de Famalicão, para autópsia.