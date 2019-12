Um homem de cerca de 60 anos morreu, ao início da tarde desta sexta-feira, esmagado por um camião destravado, em Vale de Águia, no concelho de Miranda do Douro.O acidente ocorreu num armazém de revenda de rações.Tudo indica que o pesado, de matrícula espanhola, se tenha destravado, acabando por esmagar a vítima contra uma parede.O óbito foi declarado ainda no local pelo INEM.O caso é investigado pela Autoridade para as Condições de Trabalho.