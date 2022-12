Trabalhador morre esmagado por camião do lixo em Oeiras

Alcídio Monteiro, de 45 anos e conhecido por ‘Donda’, era "bom colega, bom amigo, bom funcionário, carismático e com uma generosidade ímpar para com o próximo". Foi desta forma que um amigo do cantoneiro, funcionário da Câmara de Oeiras, o recordou ontem, horas após o trágico acidente que lhe tirou a vida.Alcídio foi esmagado pelo camião de recolha de lixo no qual trabalhava, durante uma manobra de marcha-atrás.O motorista do camião ficou em choque e recebeu apoio psicológico, assim como a família da vítima, prestado pela autarquia.Por Alcídio "pouco ou nada havia a fazer, a situação era bastante grave", adiantou aoRicardo Ribeiro, comandante dos Bombeiros de Paço de Arcos. "Foi necessário escorar o camião por questões de segurança. Os relatos de populares no local davam conta de que o acidente aconteceu durante uma manobra de marcha-atrás", concluiu.O acidente aconteceu pouco antes das 08h30, na Rua Adriano José da Silva, em Paço de Arcos, Oeiras. No local estiveram familiares e amigos da vítima.Alcídio esteve, em 2018, entre os 83 trabalhadores que receberam um louvor da Câmara de Oeiras por terem garantido que a recolha de lixo fosse efetuada até às 17h00 dos dias 24 e 31 de dezembro. Foi-lhe reconhecida "publicamente a disponibilidade, entrega e esforço".