Trabalhador morre esmagado por pedra

Homem de 33 anos soterrado quando abria buraco em Coruche.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Um trabalhador de uma empresa de jardinagem morreu, esta terça-feira de manhã, esmagado por uma pedra de grandes dimensões que estava a ser colocada na entrada de uma propriedade privada na Malhada Alta, no concelho de Coruche.



A vítima mortal, de 33 anos, encontrava-se no interior de um buraco com quase um metro de profundidade quando a pedra, que terá um peso calculado entre duas a três toneladas, rolou de forma acidental.



O trabalhador tinha acabado de proceder à escavação quando a pedra se soltou de uma máquina que a estava a transportar, atingindo o homem.



O acidente de trabalho ocorreu às 10h30, numa altura em que já tinha sido colocada uma outra pedra de grande dimensão na entrada da herdade das Sesmarias Velhas, no âmbito de um projeto de embelezamento do local.



O trabalhador, um cidadão brasileiro, com residência em Benavente, ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local por uma equipa do INEM, tendo o corpo sido transportado para a morgue do Hospital de Santarém.



As operações de remoção da pedra, com recurso a meios para intervenção em estruturas colapsadas dos Bombeiros Municipais de Coruche, foram delicadas e demoradas.



No local estiveram 16 elementos e quatro viaturas da corporação de Coruche e da GNR, para além de uma equipa da Autoridade para as Condições no Trabalho, que está a investigar as causas do acidente mortal.