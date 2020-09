Trabalhador morre soterrado na Marinha Grande

Um acidente de trabalho numa obra de construção de uma rede de saneamento básico, na Amieira, concelho da Marinha Grande, causou esta terça-feira a morte de um trabalhador de 62 anos.O alerta ocorreu às 16h00, tendo sido enviados para o local equipas dos Bombeiros da Marinha Grande e do INEM, para além da GNR, que tomou conta da ocorrência, e da Autoridade para as Condições do Trabalho.Em comunicado, a Câmara Municipal da Marinha Grande, que é a dona da obra, lamentou "o infeliz acidente que vitimou um dos trabalhadores da empresa que está a fazer a obra de saneamento básico na Amieira" e endereçou "sentimentos à família enlutada neste momento difícil".