Trabalhador perde a vida soterrado em Lieiria

Vítima, Paulo Rodrigues, tinha 44 anos.

Por J.D. | 10:07

Um trabalhador dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria morreu esta sexta-feira soterrado na sequência de um aluimento de terras enquanto desentupia um tubo de saneamento na Barreira, Leiria. A vítima, Paulo Rodrigues, tinha 44 anos.



O alerta foi dado às 10h52. Durante três horas, operacionais dos Bombeiros Municipais de Leiria, PSP e INEM isolaram o local. Pelas 14h30, o corpo foi retirado do local. A Autoridade para as Condições do Trabalho está a investigar o caso.



"Iremos prestar todos os esclarecimentos necessários", garantiu Gonçalo Lopes, vice-presidente da câmara municipal de Leiria.



"Era um problema de fácil resolução - encontrar um tubo que estaria entupido", adiantou Gonçalo Lopes. "É um trabalho de rotina, fazemos isso entre 15 e 20 vezes por dia. Foi a primeira vez que aconteceu", disse.



O trabalhador, residente no Casal da Ladeira, Pousos, também em Leiria, era casado e cuidava dos pais. "Era fundamental no agregado familiar", disse Gonçalo Lopes.