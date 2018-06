Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhador português morre e colega fica ferido em túnel

Vítima mortal será sepultada na terra-natal, Ourondo.

Por J.C.R. | 10:28

Carlos Serra, um português de 52 anos, natural da zona do Fundão, perdeu a vida na manhã de quinta-feira quando trabalhava na construção de um túnel rodoviário em Riedberg, no cantão de Valais, na Suíça.



Outro português, de 53 anos, que estava no mesmo local, sobreviveu, mas está em estado grave no hospital.



De acordo com as autoridades, os homens foram atingidos por rochas durante a construção de um túnel da A9, em Gampel-Steg.



A vítima mortal será sepultada na terra-natal, Ourondo, em data a definir.