Trabalhador sofre traumatismo grave

Um homem, de 32 anos, caiu do topo de uma escada, numa altura de cinco metros, e sofreu um traumatismo cranioencefálico grave, esta tarde, no lugar de Coutada de Cima, em Extremo, Arcos de Valdevez.

A vítima trabalhava na ampliação da rede de fibra ótica naquele local. Foi socorrida no local pelos Bombeiros de Arcos de Valdevez e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo. Foi transportado pelos bombeiros, com acompanhamento da equipa de Suporte Imediato de Vida para o Hospital de Braga.