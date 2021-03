Trabalhadores da Groundforce em novo protesto no aeroporto de Lisboa

Os trabalhadores da Groundforce estão esta quarta-feira a participar num protesto no aeroporto Humberto Delgado, de Lisboa.Este é o segundo dia de protestos. Em causa está a exigência do pagamento do salário de fevereiro e os subsídios em falta.O Presidente do Conselho da empresa, Alfredo Casimiro, aunciou esta manhã um acordo com o Governo, nomeadamente com o ministro das Infra-Estruturas, Pedro Nuno Santos.E declarações à, João Varziela, representante dos membros da Groundforce, afirmou que esta "é a situação possível para o desenlace da crise que foi gerada".O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) denunciou, na sexta-feira, que os cerca de 2.400 trabalhadores da Groundforce estavam a ser informados pela empresa de que os salários de fevereiro não vão ser pagos nos próximos dias.