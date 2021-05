Trabalhadores do Arsenal do Alfeite acusam Governo de travar desenvolvimento do estaleiro naval

A comissão de trabalhadores do Arsenal do Alfeite acusa, em comunicado, o Governo de travar o desenvolvimento do estaleiro naval ao não desbloquear os 7,5 milhões de euros necessários para a obra de prolongamento da doca seca, que permitiria acelerar os trabalhos, entre outros, nos navios da Marinha.









Em causa, a passagem “dos atuais 138 metros para os 220 metros, com comportas para dividir o espaço em função das necessidades, podendo assim docar dois navios”. A falta desta obra, já aprovada desde 2017, impede a duplicação da capacidade de docagem. A doca seca está desde 2019 ocupada pelo submarino ‘Arpão’, impedindo, por exemplo, intervenção na fragata ‘Vasco da Gama’. Denunciam ainda que o Arsenal do Alfeite tem atualmente apenas 443 trabalhadores.