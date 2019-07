Trabalhadores e utentes dos transportes públicos em protesto em Lisboa

Trabalhadores e utentes dos transportes públicos protestam esta quarta-feira, em frente à residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, para exigir mais recursos no setor, lembrando que, nos últimos 15 anos, foram "destruídos 4.823 postos de trabalho".Promovida pela FECTRANS - Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, a concentração de protesto, que se realiza pelas 17h00, reúne organizaçõesde trabalhadores do setor dos transportes, nomeadamente sindicatos e comissões de trabalhadores, organizações de utentes e outras organizações sindicais.Para "exigir mais trabalhadores e mais transportes", o protesto surge no seguimento de uma tribuna pública, realizada em 25 de junho, no Cais do Sodré, em Lisboa, onde foi denunciado que, "nos últimos 15 anos, na CP - Comboios de Portugal, EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, IP - Infraestruturas de Portugal, Metropolitano de Lisboa, Transtejo e Soflusa, foram destruídos 4.823 postos de trabalho, que fazem esta quarta-feira falta para que os utentes tenham um serviço público de transportes com qualidade e que responda às suas necessidades".Neste âmbito, trabalhadores e utentes dos transportes públicos exigem a reposição dos trabalhadores que saíram nos últimos anos."Estivemos nesta tribuna pública a colocar um problema que é central para a resolução dos diversos problemas com que temos sido confrontados nas empresas de transportes", explicou à Lusa o coordenador da FECTRANS José Manuel Oliveira, reafirmando que "é preciso haver investimentos", mas defendendo simultaneamente que sejam admitidos cerca de 5.000 trabalhadores -- os mesmos que entre 2004 e 2018 saíram da CP -- Comboios de Portugal, EMEF, Infraestruturas de Portugal, Metropolitano de Lisboa, Soflusa e Transtejo.Nos últimos anos, nestas seis empresas públicas, saíram 4.823 trabalhadores, "o que corresponde a uma diminuição de 35% do efetivo total", disse o dirigente sindical, lembrando que "são estes os trabalhadores que, no mínimo, fazem falta para assegurarem um serviço público regular, com qualidade e seguro" aos utentes dos transportes públicos.José Manuel Oliveira alertou também para o facto de a situação "não se resolver com medidas pontuais, 10 trabalhadores aqui e 50 acolá noutra empresa"."Temos de olhar para aquilo que foi a evolução negativa nos últimos 15 anos [...]. E a partir daqui começar, se quisermos ter uma solução para o problema e repor a capacidade de resposta destas empresas ao nível da procura, pois esta aumenta cada vez mais devido a uma medida que consideramos positiva, afirmou, referindo-se à redução do preços dos passes.A FECTRANS entende que a redução de 35% do efetivo global das seis empresas ficou a dever-se "às políticas que foram seguidas".