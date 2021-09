Trabalhadores feridos em queda de andaime em Vieira do Minho

Dois trabalhadores ficaram feridos, um deles com gravidade, na obra de reconstrução de uma casa em Anjos e Vila do Chão, Vieira do Minho.



O alerta foi dado às 17h45.





Os operários da construção civil, de 60 e 67 anos, estavam em cima de uma andaime que terá desabado, tendo sido atingidos por pedras e sacos de cimento.O trabalhador de 67 anos sofreu um traumatismo craneo encefálico grave e foi transportado ao hospital de Braga pelos bombeiros de Vieira do Minho com acompanhamento da equipa do INEM. O outro operário sofreu ferimentos ligeiros mas também foi hospitalizado.A GNR foi chamada ao local, tal como os técnicos da Autoridade para as Condições no Trabalho.