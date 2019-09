Trabalhadores ficam feridos em queda de andaime em Lagoa

Dois trabalhadores ficaram feridos, um deles com gravidade, quando um andaime caiu numa obra na zona industrial de Lagoa, no Pateiro, Parchal.Segundo oapurou no local, os dois homens, de 64 e 58 anos, encontravam-se ambos em cima do andaime, a proceder a pinturas no interior de uma oficina de reparação de motas que se encontra em fase de acabamento.Caíram ambos desamparados no chão quando o andaime desabou, por razões que ainda estavam esta quinta-feira a ser apuradas. Um deles, o mais velho, sofreu ferimentos considerados graves, nomeadamente traumatismos em várias partes do corpo. O outro terá sofrido apenas ferimentos ligeiros, de acordo com fontes ligadas aos meios de socorro.A situação foi confirmada aopor um trabalhador que se encontrava no local. Não viu o momento em que o andaime desabou mas presenciou a situação das vítimas. A bota de uma das vítimas era visível no chão da oficina, bem como material de trabalho.O alerta para o acidente de trabalho foi dado pelas 11h34 de quinta-feira. Ao local acorreram de imediato os Bombeiros Voluntários de Lagoa, com 10 operacionais e três viaturas, bem como o INEM e a GNR. Uma vez assistidas no local, as duas vítimas, ambas guineenses, foram transportadas ao Hospital de Portimão, a fim de receberem tratamento. O acidente deverá agora ser alvo de investigação pela ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho.