Trabalho sem salário já tem 40 candidatos no Algarve

Vídeo promocional do ‘emprego mais difícil do Mundo’ já foi visto mais de 76 mil vezes.

Por José Carlos Eusébio | 06:00

Mais de quatro dezenas de pessoas já se candidataram ao ‘emprego mais difícil do Mundo’ - o lema escolhido pelos Bombeiros de Albufeira para a campanha de recrutamento de voluntários, que decorre até ao dia 26 deste mês. O vídeo da campanha, que mostra as dificuldades do dia a dia dos bombeiros e em que é realçado que se trata de um emprego sem salário, já contabiliza mais de 76 mil visualizações.



"Estamos muito satisfeitos", revela António Zua Coelho, comandante da corporação, que considera que "esta campanha alcançou uma grande projeção, o que valoriza os bombeiros de todo o País".



Este responsável revela que o corpo de bombeiros de Albufeira tem vindo a registar "um aumento de atividade", totalizando cerca de "12 mil ocorrências por ano". Por isso, explica António Zua Coelho, os bombeiros "têm uma necessidade efetiva de recursos para corresponder a todas as solicitações".



O comandante da corporação defende que a questão do voluntariado "deve ser repensada", frisando que "há, neste momento, muitos municípios que estão a ser exemplo na criação de regulamentos de diferenciação positiva, que atribuem benefícios sociais a quem está no ativo nos bombeiros".



PORMENORES

Quartel abriu as portas

O quartel dos Bombeiros de Albufeira abriu, este sábado manhã, as portas à comunidade, tendo dezenas de pessoas participado em diversas atividades.



Trabalho valorizado

Ricardo Fernandes é uma das pessoas que admite no futuro poder vir a ingressar como voluntário. "Felizmente, as pessoas dão cada vez mais valor aos bombeiros", realça.



Número de bombeiros

O corpo de Bombeiros de Albufeira conta com 120 operacionais, dos quais 51 são profissionais e os restantes voluntários.