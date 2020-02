Trabalhos na via condicionam trânsito na Marginal entre Oeiras e Paço de Arcos

A circulação rodoviária na Marginal de Oeiras (Estrada Nacional 6), no distrito de Lisboa, vai estar condicionada entre Oeiras e Paço de Arcos até ao fim do mês devido a trabalhos na via, informou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Numa nota, a Infraestrutura de Portugal (IP) adianta que, no âmbito de trabalhos pontuais de abate de árvores, será necessário condicionar o trânsito entre os quilómetros 6 e 9,5 da Estrada Nacional 6, conhecida como Marginal, durante o mês de fevereiro.

"Para a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores da obra, será necessário proceder a condicionamentos pontuais e apenas entre as 10h30 e as 16h00 com recurso à supressão da via direita em ambos os sentidos", é referido na nota.

Os trabalhos decorrem entre as 09h00 e as 17h00.

A IP informa ainda que, devido às condições atmosféricas, pode existir necessidade de prolongar o período previsto para o constrangimento de tráfego.

A Estrada Nacional 6 liga Lisboa a Cascais, passando pelo concelho de Oeiras.