Um homem de 31 anos, em liberdade condicional após cumprir parte da pena por crimes de furto e roubo, foi de novo detido pela PJ do Centro, agora por suspeita de tráfico de droga.Segundo fonte da PJ do Centro, a detenção do homem surgiu durante uma investigação à sua mãe, suspeita de introduzir produto estupefaciente na cadeia de Coimbra.O filho foi apanhado com 250 comprimidos de ecstasy e está agora em prisão preventiva.