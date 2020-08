Um recluso de 42 anos, que viajou do Continente para os Açores, no gozo de uma licença precária da cadeia, foi detido pela PJ de Ponta Delgada ao aterrar na ilha de S. Miguel na posse de 108 gramas de cocaína escondidas na roupa e calçado.



O homem, natural daquela ilha, foi apanhado no aeroporto João Paulo II. A licença de saída de curta duração foi-lhe dada no cumprimento de uma pena por tráfico de droga. Presente a tribunal, foi-lhe aplicada a prisão preventiva.

