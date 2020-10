Um rapaz de 17 anos foi detido pela PSP por traficar droga junto à escola secundária de Odivelas, foi esta quinta-feira anunciado.O suspeito já estava referenciado pela polícia, embora nunca antes tivesse sido detido por crimes relacionados com droga, mas sim por furtos e roubos.De acordo com a PSP, foi apanhado na rua com 5,71 gramas de liamba e em casa tinha mais 2427 doses de haxixe, 1580 euros em notas falsas, 1755 em notas verdadeiras e outro material. Ficou em liberdade.