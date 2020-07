Traficam droga à porta de esquadra no Porto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Foram mais de 60 os mandados de busca cumpridos durante o dia de quinta-feira pela PSP, em vários bairros do Grande Porto. Uma das residências alvo da megaoperação, em que participaram mais de 400 efetivos policiais, fica localizada mesmo em frente à esquadra do bairro do Viso, no Porto. No total, e até ao final do dia de quinta-feira, já tinham sido detidas 30 pessoas, pertencentes a uma rede extremamente organizada e estruturada, que se dedicava ...