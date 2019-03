Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficante caçado após despiste em Albufeira

Vários quilos de haxixe ficaram espalhados na A22 após acidente.

Por Tiago Griff | 08:42

A Polícia Judiciária (PJ) de Faro deteve um homem, com 30 anos, suspeito de ter estado envolvido num despiste de um automóvel, em dezembro do ano passado, que transportava mais de 80 quilos de haxixe. Na altura, o suspeito abandonou o carro e fugiu a pé do local logo após o acidente, deixando parte da droga espalhada na estrada e na berma da A22, na zona de Albufeira.



O acidente aconteceu ao final da tarde do dia 16 de dezembro de 2018. O automóvel estava a sair da A22, em direção a Lisboa, quando ficou imobilizado após embater num rail, suspeitando-se que o carro seguia em excesso de velocidade.



O condutor, quando percebeu que não conseguia meter o carro a funcionar novamente, agarrou na droga que conseguiu e fugiu por terrenos agrícolas. Parte dos 85 quilos de haxixe acabaria por ficar espalhada nas proximidades do carro, entre a estrada e a berma da A22. A GNR tomou conta da ocorrência, mas o caso foi entregue à PJ, que fez diligências para localizar o suspeito.



A detenção ocorreu esta semana na sequência de buscas domiciliárias ordenadas pelo Ministério Público à casa do suspeito, onde foram encontradas 200 gramas de canábis. O arguido vai aguardar julgamento em prisão preventiva.