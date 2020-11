Traficante condenado foge da cadeia de Sintra à boleia

Um recluso condenado por tráfico de droga e condução sem carta fugiu esta quarta-feira da cadeia de Sintra com a ajuda de uma mulher, que parou um carro à porta no momento exato da evasão.Adelino Semedo Veiga, de 36 anos e conhecido por ‘Kili’, aproveitou as lacunas de segurança e saiu pelo parlatório, saltando depois uma pequena vedação que isola uma zona em obras. Lá fora estava estava um Opel Astra de matrícula inglesa com uma mulher ao volante, que arrancou assim que o foragido entrou na viatura.Imediatamente foi dado um alerta para as forças de segurança, mas até esta quarta-feira à noite à noite ‘Kili’ ainda não tinha sido recapturado.O homem, com residência no Cacém, estava a meio de uma pena de quatro anos e seis meses prisão.