Traficante corta pulseira eletrónica e volta ao crime

Um homem de 34 anos, que tinha sido detido pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Viseu por tráfico de droga e aguardava julgamento em prisão domiciliária com recurso a pulseira eletrónica, cortou o dispositivo e voltou ao tráfico. Esteve foragido às autoridades durante cerca de um mês, voltou ao tráfico e foi agora novamente detido pelos investigadores da GNR.









O traficante foi um dos seis detidos durante uma megaoperação de combate ao tráfico de droga realizada pela GNR em outubro do ano passado. Essa ação policial desmantelou uma rede que abastecia de droga consumidores de vários concelhos do distrito de Viseu. Na altura, cinco dos suspeitos foram encaminhados para a cadeia em prisão preventiva. Este arguido teve como medida de coação a prisão domiciliária, controlada por pulseira eletrónica. Ora, aconteceu que, há cerca de um mês, cortou o dispositivo, evadiu-se da habitação e andou foragido.

Os investigadores da GNR de Viseu tiveram de voltar à ação, e após um intenso de trabalho de pesquisa apanharam de novo o traficante no crime e com a mão na ‘massa’. Foram apreendidas 96 doses de cocaína, 31 de heroína e uma balança de precisão. Tinha uma espécie de ‘gabinete’ onde doseava a droga. Foi presente a um juiz do Tribunal de Viseu e está agora em prisão preventiva.