Traficante de armas caçado em armadilha de polícias

Um jovem de 20 anos foi detido pela PSP de Lisboa por vender armas pela internet. Elementos da Divisão de Investigação Criminal aperceberam-se do esquema e acompanharam um potencial comprador até um encontro com o suspeito, no sábado.Foi apanhado em flagrante com três bastões extensíveis, oito facas (‘borboleta’ e ‘ponta e mola’) e cinco aerossóis de defesa. A investigação levou ainda à descoberta de um gorro ‘passa montanhas’, vários punhais, munições e invólucros.O jovem colocava anúncios na internet para atrair compradores e ocultava as armas em objetos como produtos de higiene.Foi presente a tribunal e libertado com apresentações quinzenais à PSP.