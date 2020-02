Traficante de droga apanhado no IP3 em Tondela

Um traficante de 25 anos foi detido pela GNR no IP3, na zona de Tondela, após a denúncia de um crime de ameaças com recurso a arma de fogo.Na busca à casa do suspeito foram apreendidas 192 doses de canábis e cocaína, mas também material destinado ao corte e embalamento de produtos estupefacientes e dinheiro.O homem foi presente a um juiz do Tribunal de Tondela e ficou em prisão preventiva.