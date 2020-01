Traficante de droga denunciado pela mulher após discussão

Um homem de 32 anos foi preso pela GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, após ter discutido com a mulher, que se deslocou ao posto territorial para o denunciar como traficante de droga.A intervenção da GNR ocorreu no sábado. A queixosa foi às instalações da Quinta do Conde, onde denunciou ter sido alvo de coação psicológica pelo companheiro. Disse, além disso, que o mesmo tinha em casa uma plantação de droga.Os militares deslocaram-se à habitação e encontraram uma estufa artesanal de canábis. A patrulha requisitou uma busca à casa e apreendeu 25 gramas de canábis resina, sete plantas de canábis, dois sprays de gás pimenta, uma estufa completa de crescimento de planta canábis, uma faca e outro material ligado ao tráfico.O homem, que tem antecedentes por posse de arma ilegal, ficou detido para ser presente a juiz. Esta segunda-feira, saiu em liberdade do Tribunal de Setúbal.