A abordagem ao homem, de 26 anos, aconteceu depois de ter sido apanhado, esta terça-feira de madrugada, a traficar droga na via pública.Os agentes de uma patrulha da esquadra da PSP de Viana do Castelo preparavam-se para efetuar a detenção, mas o suspeito colocou-se em fuga de carro.Iniciou-se de imediato uma perseguição policial que só terminou passados 25 quilómetros, já no concelho de Esposende, depois do fugitivo ter despistado a viatura contra um muro.