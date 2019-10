Traficante de droga que tinha escapado da cadeia há quatro anos preso com 100 mil euros

Um traficante de droga, que estava evadido da cadeia há quatro anos, foi capturado pela Polícia Judiciária de Braga, em Fafe, na quarta-feira à noite. Foi surpreendido pelos inspetores quando circulava num Porsche Panamera e tinha com ele quase 100 mil euros em notas - dinheiro que a investigação acredita ser proveniente do tráfico de droga e também do crime de branqueamento de capitais.O foragido estava a cumprir pena de prisão na cadeia de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, quando teve direito a uma saída precária, em 2015. Nunca mais voltou a apresentar-se no estabelecimento prisional e, durante quatro anos, conseguiu viver sem ser apanhado pelas autoridades policiais.Depois de ser detido, o cadastrado foi entregue aos serviços prisionais e será levado nos próximos dias, de novo, para a cadeia de Santa Cruz do Bispo, para cumprir a punição a que foi condenado até ao final.Quando foi intercetado pelos inspetores da Judiciária, não tentou reagir nem escapar. Foram-lhe aprendidos vários bens de valor que tinha no interior do veículo de luxo.O arguido vai cumprir até ao fim a pena a que foi condenado por tráfico de droga. No âmbito desta detenção, e por estar na posse de 100 mil €, vai enfrentar um novo processo por suspeitas do mesmo tipo e crime.O traficante de droga vivia uma vida de luxo e circulava, sem problemas, num Porsche Panamera, que pode custar mais de 100 mil euros e tinha matrícula estrangeira. No interior do carro, tinha 100 mil euros em notas, cuja proveniência não explicou às autoridades policiais.