Um traficante que escondia droga no compartimento das pilhas de um vibrador foi apanhado pela PSP de Oeiras, em Paço de Arcos.O homem de 29 anos foi presente a juiz e libertado com apresentações semanais. De acordo com a PSP, o homem circulava numa moto e foi mandado parar.Os polícias acabaram por lhe encontrar droga e avançaram para uma busca à casa do suspeito, onde estava o vibrador, 553 doses de haxixe, dois moinhos, uma faca para cortar droga, dinheiro e outros artigos.