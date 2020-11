Traficante Franquelim Lobo e filho infetados com Covid-19

Franquelim Lobo, de 65 anos, considerado pela PJ como o maior traficante de droga português e que cumpre prisão preventiva na cadeia de Lisboa, tem Covid-19. O filho, Francisco, detido no mesmo estabelecimento prisional, também tem a doença.



Ao que o CM apurou, ambos fazem parte do grupo de 96 reclusos que testaram positivo ao novo coronavírus e que, neste momento, se encontram confinados no pavilhão C da prisão da capital. Fonte próxima de Franquelim Lobo disse ao CM que o mesmo testou inconclusivo quando, por ordem da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, todos os reclusos daquele estabelecimento prisional foram testados em sequência do surgimento de um surto de Covid-19. Foi, por isso, colocado num pavilhão de não infetados, e só na sexta-feira regressou à zona de quarentena.



