Um homem, de 26 anos, foi visto a atirar um ovo de chocolate para o lixo junto ao Tribunal de Coimbra, onde está a ser julgado por tráfico de droga.O comportamento suspeito despertou a atenção da PSP de Coimbra que retirou o produto do caixote. À saída do Tribunal, o suspeito foi novamente detido e encaminhado à esquadra onde o produto foi alvo de testes.Após as perícias, constatou-se a presença de 14 doses de haxixe dentro do ovo de chocolate.