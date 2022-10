O traficante que sofreu ferimentos graves após a colisão de uma lancha carregada de haxixe com uma embarcação da GNR, no rio Guadiana, em Alcoutim, está internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Faro com prognóstico reservado. Os outros três ocupantes da embarcação já tiveram alta e vão ser presentes a tribunal.









Os quatro traficantes foram intercetados pela Unidade de Controlo Costeiro da GNR quando se preparavam para fazer uma descarga de droga. Estavam a ser perseguidos quando colidiram com a embarcação da GNR e ficaram feridos. Foram apreendidos 110 fardos de haxixe, num total de 3850 quilos. Os detidos dizem ser marroquinos, mas as autoridades ainda estão a tentar identificá-los, porque não têm documentos.