Traficante pede à polícia para esconder droga

Um homem de 30 anos despistou-se de carro no IP3, junto a Fail, em Viseu, e ficou encarcerado na viatura. Minutos depois do acidente, que aconteceu pelas 13h30 de terça-feira, dois polícias, um GNR e um PSP, que estavam fora de serviço e que passavam no local, pararam para prestar auxílio ao condutor.Solicitaram o socorro e acionaram os meios da GNR, força responsável por aquela área. Mas nesse momento, o condutor fez um pedido ‘insólito’ a um dos polícias. Pediu-lhe para que escondesse um saco plástico antes da chegada das autoridades.O GNR da Pampilhosa da Serra e o elemento da equipa de intervenção rápida da PSP de Viseu estranharam e durante uma busca rápida encontraram no carro 1048 doses de haxixe e 22 de ecstasy."O homem é um conhecido traficante de droga que acabou detido por nós", avançou o tenente-coronel Adriano Resende, relações-públicas da GNR de Viseu. O suspeito foi transportado ao Hospital de Viseu e ontem foi presente a um juiz.A GNR realizou depois uma busca à casa do traficante de droga e encontrou 89 doses de haxixe, 24 de canábis e sete de cocaína. A Guarda apreendeu ainda 436,50 euros, três armas brancas e uma soqueira.