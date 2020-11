Um homem de 53 anos foi detido pela PSP por suspeita de tráfico de droga e posse de vários tipos de estupefacientes. É já é um “velho conhecido” da PSP por ter sido detido várias vezes pelo mesmo crime.







Desta vez o homem foi preso em flagrante com 198 doses de heroína, 166 doses de cocaína, nove doses de liamba, vários telemóveis e dinheiro. Segundo o CM apurou, é suspeito de comprar a droga na cidade do Porto e depois abastecer diversos consumidores em Viseu. Foi detido após dias de vigilância apertada.



O suspeito foi esta sexta-feira presente a um juiz do Tribunal de Viseu que o libertou com a obrigação de se apresentar todos os dias na PSP.