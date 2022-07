Uma mulher, de 46 anos, foi mantida em cativeiro, agredida e violada repetidas vezes durante 36 horas, na zona de Viseu. O autor do sequestro, de 42 anos, foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) do Centro e já está na cadeia.



Vítima e agressor conheciam-se no âmbito de negócios relacionados com o consumo e tráfico de droga.









Ver comentários